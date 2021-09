Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Brand einer Sporthalle - Bahn- und Verkehrsunfälle

Backnang-Maubach: Brand in Schulsporthalle

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr geriet die Außenfassade der Sporthalle im Stubener Weg in Brand. Der Löscheinsatz der Feuerwehr aus Backnang, die mit 7 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Ausbreitung am und im Gebäude verhindern. Die zu dem Zeitpunkt in der Sporthalle trainierende Sportmannschaft konnte den Rauch rechtzeitig erkennen und verließ die Halle, ohne dass Personen zu Schaden kamen. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Backnang aufgenommen.

Backnang: 3 Pferde auf Gleisen von Zug erfasst

Am frühen Samstagmorgen gelangten drei Pferde, die aus einer nahegelegenen Koppel entlaufen waren, auf die Gleise im Bereich des Bahnübergangs an der Spinnerei. Ein dort gegen 04:50 Uhr fahrender Zug kollidierte mit den Tieren. Diese wurde tödlich verletzt. Der Zugführer und die 45 Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden am Zug und am dortigen Bahnübergang, weshalb die Straße und der Bahnverkehr bis 09:00 Uhr gesperrt werden musste. Der Zug konnte seine Fahrt bis zur nächsten Haltestelle fortsetzen, wo die Passagiere aussteigen konnten. Neben Polizeikräften waren die Feuerwehr Backnang mit zwei Fahrzeugen und elf Kräften, sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn vor Ort. Die Ermittlungen zum Vorfall hat die Bundespolizei aufgenommen.

Winnenden: Zu schnell in der Kurve - geparkte Autos beschädigt

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer die Karl-Georg-Pfleiderer-Straße. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit wurde er aus der Kurve getragen und stieß dort mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen. Bei der Unfallaufnahme musste die Polizeistreife feststellen, dass der BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. An den drei Fahrzeugen wird der Sachschaden auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug und ein geparktes Auto waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Waiblingen: Fahrzeuge und Haus durch Unfall beschädigt

Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 33-jähriger Ford-Fahrer auf der Korber Straße in Waiblingen. Dort kam er nach rechts und stieß mit einem Porsche und einem Smart zusammen, die am Rand geparkt waren. Eines der geparkten Fahrzeuge wurde durch den wuchtigen Aufprall nach rechts gegen ein Haus geschoben, wodurch dort die Fassade Schaden nahm. Allein an den Fahrzeugen wird der entstandene Sachschaden auf 100.000 Euro geschätzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung beim Ford-Fahrer festgestellt.

Schorndorf: Zeugenaufruf - Abgefallener Auspuff bringt Motorradfahrer zu Fall

Am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr verlor ein bislang unbekannter Pkw-Lenker sein Auspuffendrohr auf der B29, an der Ausfahrt des Grafenbergtunnels in Fahrtrichtung Aalen. Der auf der Fahrbahn liegende Auspuff wurde durch einen nachfolgenden, ebenfalls unbekannten Lkw aufgewirbelt. Ein 58-jähriger Motorradfahrer, der den Lkw zu diesem Zeitpunkt gerade überholen wollte, wurde von dem Auspuff getroffen und kam zu Fall. Er verletzte sich hierbei leicht. Sowohl der Pkw als auch der Lkw fuhren danach weiter. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 204-0 entgegen.

