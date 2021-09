Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Obergröningen - tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Obergröningen: Unfall mit einem tödlich- und einem schwerverletzten Fußgänger

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr ereignete sich am Ortseingang von Obergröningen von Hohenstadt/Abtsgmünd kommend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödlich, ein Weiterer schwer verletzt wurde. Ein 21-jähriger Peugeotfahrer war aus Richtung Hohenstadt kommend nach Obergröningen gefahren. Mit überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert erfasste er zunächst einen 35-jährigen Fußgänger, der zuvor aus einem an der Straße geparkten Pkw ausgestiegen war. Im Anschluss kollidierte der Peugeot mit einem in entgegengesetzter Richtung verkehrsbedingt wartenden 20-jährigen Opelfahrer seitlich. Danach erfasste der Peugeot einen 19-jährigen Fußgänger, der in dem Moment die Fahrbahn überquerte. Schlussendlich kollidierte der Peugeot-Fahrer mit einem geparkten BMW und kam zum Stehen. Der 19-jährige Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der 35-jährige Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Aalen der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg aufgenommen. Unterstützung erhielt die Polizei durch Kräfte der Feuerwehr und der Straßenmeisterei. Die Ortsdurchgangsstraße war zur Unfallaufnahme bis 10:45 Uhr gesperrt. Eine örtlche Umleitung war eingerichtet.

