Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter legt mutmaßliche Fleisch-/Fressköder aus

Hildesheim (ots)

(eis) Hildesheim, Brehmestraße Ecke Gerlandstraße

Eine Passantin machte die Polizei Hildesheim am Samstag, 10.07.21, gegen 15:45 Uhr, darauf aufmerksam, dass bislang unbekannte Personen möglicherweise Fleischköder an den Straßenbäumen an der Brehmestraße Ecke Gerlandstraße ausgelegt hatten. Durch die entsandte Funkstreifenbesatzung konnten zwei kleine Mettbällchen und einige Stückchen Bratwurst sichergestellt werden. Eine ebenfalls aufgefundene Bratwurstverpackung ließ darauf schließen, dass insgesamt sechs Bratwürste zerteilt und ausgelegt wurden. Bislang haben keine Hinweise auf eine mögliche Beimischung etwaiger Giftstoffe ergeben. Sollten Hundebesitzer feststellen, dass sich ihr Tier nach dem Ausführen in dem Bereich vergiftet haben könnte, bittet die Polizei Hildesheim Mitteilung. Grundsätzlich sollten Hundehalter immer im Blick haben, um die ungewollte Futteraufnahme zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell