POL-HI: (Dei) ALFELD. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; 08.07.2021, 08:00 Uhr - 17:00 Uhr 31081 Alfeld, Südwall, Postparkplatz -Zeugenaufruf-

Ein 37-jähriger Alfelder stellte seinen blauen VW Touran am 08.07.21, um 08:00 Uhr, auf dem Postparkplatz im Südwall in Alfeld ab. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er Kratzer an seinem linken Fahrzeugheck fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich, ohne um den angerichteten Schaden zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05181/9116-0 bei Polizeikommissariat Alfeld zu melden.

