Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täterinnen ergaunern Bargeld und Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwei unbekannte Frauen erschlichen sich am 05.07.2021 Vertrauen einer Hildesheimerin und stahlen Bargeld und Schmuck, indem sie den Aberglauben der Frau ausnutzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine Täterin die ältere Dame gegen 11:30 Uhr in der Bernwardstraße in Hildesheim an und fragte nach persönlichen Dingen. Die Hildesheimerin erzählte der Unbekannten im Gespräch, dass ein Verwandter im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese Information nutzte die Täterin und gab an, dass der Verwandte demnächst bei einem Unfall sterben würde und bot der erschrockenen Dame an, ihr zu helfen. Die Unbekannte gab der Hildesheimerin genaue Instruktionen, wie sie das Unheil abwenden könne. Während des Gespräches kam eine weitere unbekannte Frau dazu, die sich jedoch im Hintergrund aufhielt.

Anschließend fuhr die Geschädigte nach Hause, nahm Geld und Schmuck an sich, packte dies in einen Lappen. Zurück in der Innenstadt übergab sie das Päckchen an die Täterin. Diese gab ihr, nachdem sie von der anderen unbekannten Frau kurz abgelenkt wurde, das Päckchen wieder zurück. Zudem gab die Täterin an, dass sie das Päckchen erst in drei Tagen öffnen dürfe. Dies tat sie dann auch, wobei sie bemerkte, dass der Schmuck und das Geld nicht mehr in dem Lappen waren. Erst dann erkannte die Dame, dass sie bestohlen wurde.

Beschreibung

Täterin 1:

- 40 und 50 Jahre alt

- etwa 150-160 cm groß

- osteuropäisches Aussehen

- braun gebrannter Teint

- blonde Haare, Dutt

- weiß gestreifte Hose, kariertes Oberteil

Täterin 2:

- 30-40 Jahre alt

- etwa 140-150 cm groß

- osteuropäisches Aussehen

- braun gebrannter Teint

- schulterlange hellrote Haare

- kräftige Statur

Zeugen, die zu der Tat oder den Tatverdächtigen Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

