Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsgefährdung

Limburgerhof (ots)

Durch eine Anwohnerin wird beobachtet, wie am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, Jugendliche eine Baustellenabsperrung in der Tilsiter Straße entfernt und in einen Graben geworfen haben. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

