Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen, Kolpingstr.(al) Am 07.07.21 in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem noch unbekannten Fahrzeug den NP-Markt Parkplatz über die Kolpingstr. befahren und hierbei einen dort geparkten schwarzen VW Up! nahe der Zufahrt gestreiften und Sachschaden von ca. 200 EUR verursacht. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell