Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Festnahme von zwei Betrügern - Fahndungserfolg für die Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Einen polizeilichen Fahndungserfolg konnte die Polizei Wilhelmshaven am 26.01.2021 verzeichnen. Am 26.01.2021 konnte die hiesige Polizei einen 20-Jährigen und einen 36-Jährigen vorläufig festnehmen. Eine Mitarbeiterin eines Einzelhandelsfachgeschäfts in Wilhelmshaven, Ebkeriege, meldete gegen 14.30 Uhr eine verdächtige Person, die Waren im niedrigen dreistelligen Bereich mit einer mutmaßlich entwendeten EC-Karte bezahlt habe. Die aufmerksame Mitarbeiterin gab an, sie wisse von einem Vorfall der sich ein paar Wochen ereignet habe, bei diesem der unbekannte Täter eine EC-Karte missbräuchlich eingesetzt habe. Wenig später erschien eine andere Person mit eben diesen beschriebenen Waren und verlangte den Rücktausch gegen Bargeld. Der 20-Jährige konnte von der alarmierten Polizei vor dem Geschäft festgenommen werden. Eine vor Ort erfolgte Durchsuchung seiner Person führte zur Feststellung eines Schlagringes, der einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz darstellt. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen sowie eine im Anschluss durchgeführte Durchsuchung einer Wohnung führte zur Feststellung des 36-jährigen Tatverdächtigen, der sich als Haupttäter herausstellte. Dieser versuchte noch durch falsche Angaben zu seiner Person sich der Strafverfolgung zu entziehen. Eine Überprüfung der "richtigen" Personaldaten des 36-Jährigen ergab zudem, dass dieser mit einem Untersuchungshaftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Rahmen dieser Wohnungsdurchsuchung konnten weitere mutmaßlich unterschlagene bzw. entwendete EC-Karten aufgefunden und sichergestellt werden. Der 36-Jährige wurde am Folgetag einem Amtsrichter in Oldenburg vorgeführt und im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der 20-Jährige wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Leiter des zuständigen Fachkommissariats, Erster Kriminalhauptkommissar Polifke, erklärte, dass der 36-Jährige für eine Reihe von Eigentums- und Betrugsdelikten verantwortlich war. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

