Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Farbschmierereien in Krefeld Fischeln - unter anderem Hakenkreuze aufgetragen - Zeugen und Hinweise gesucht

Krefeld (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 02. Oktober 19 Uhr bis Samstag, 03. Oktober 19 Uhr auf einem Gehweg zwischen den Straßen An de Welt, Arnold-Mock-Straße und Krützboomweg, Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge mit Straßenmalkreide aufgemalt. Die Hakenkreuze und rechtsradikalen Schriftzüge konnten an acht Bäumen, an 2 Parkbänken und an einem Spielgerüst eines Spielplatzes festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweise zu den Tätern werden erbeten an die Polizei Krefeld unter Tel.: 02151/634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (462)

