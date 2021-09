Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pedale verwechselt - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pedale verwechselt-6000 Euro Schaden

Als eine 80-Jährige am Montagvormittag mit ihrem Opel in der Einhornstraße einparken wollte, verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal. Dadurch beschleunigte sie ungewollt und stieß gegen einen Mercedes. Dieser wurde im weiteren Verlauf gegen eine Hauswand geschoben. Bei dem Unfall, der sich gegen 9.45 Uhr ereignete, entstand ein geschätzter Schaden von 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Heuchlingen: Verkehrszeichen beschädigt

In der Nacht auf Sonntag verbogen Unbekannte vier Verkehrszeichen sowie drei Leitpfosten entlang der Landesstraße 1158, zwischen Heuchlingen und Schechingen. Es entstand Sachschaden von rund 900 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Montag gegen 05:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem MAN-LKW die Kreisstraße 3216 von Ratstatt in Richtung Beersbach. Etwa 100 meter nach Hardt kam dem LKW-Fahrer ein Fahrzeug entgegen, welcher den Lastwagen streifte. Hierbei entstand an dem LKW ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der LKW-Fahrer erkannte im Rückspiegel, dass der Unfallverursacher kurz anhielt und anschließend seine Fahrt fortsetzte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Aufgrund Dunkelheit und Nebel konnte keine weiteren Details zu dem Fahrzeug erkannt werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell