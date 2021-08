PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Taunussteiner Kellerwohnung +++ Hochwertige Arbeitsgeräte gestohlen +++ Weinreben bei Geisenheim zerschnitten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher gehen leer aus,

Taunusstein, Wehen, Erlenmeyerstraße, Mittwoch, 18.08.2021, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 19.08.2021, 13:00 Uhr

(jn)Im Taunussteiner Ortsteil Wehen kam es im Tatzeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag zu einem Einbruch in die Kellerwohnung eines Wohnhauses. Den Angaben einer Bewohnerin und Ermittlungen am Tatort in der Erlenmeyerstraße zufolge, durchtrennten die Täter das Gitter eines Kellerfensters und brachen das dahinterliegende Fenster auf. Hiernach durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume, durchwühlten Schränke und flüchteten letztlich mit leeren Hände. Was bleibt ist ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro

Personen, die verdächtige Beobachtungen im angegebenen Zeitraum gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 7078 - 0.

2. Baucontainer aufgebrochen, Werkzeug gestohlen, Walluf, Nieder-Walluf, Am Klingenweg, bis Donnerstag, 19.08.2021

(jn)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Baucontainer in Nieder-Walluf aufgebrochen und Bauutensilien im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Allem Anschein nach betraten die Täter die "Am Klingenweg" gelegene Baustelle und machten sich dann gewaltsam an den Bauwagen zu schaffen. Nachdem sie diese aufgebrochen hatten, schnappten sich die Diebe zwei Presslufthämmer, zwei Trennschleifer und zwei Vibrationsstampfer und transportierten die Beute ab.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 9090 - 0.

3. Weinreben zerschnitten - vierstelliger Sachschaden, Geisenheim, Bereich "Fuchsberg", Freitag, 13.08.2021 bis Montag, 16.08.2021

(jn)Wie der Polizei am Donnerstag angezeigt wurde, kam es bereits im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes zu einer Sachbeschädigung an mehreren Weinreben bei Geisenheim. Augenscheinlich zerschnitten ein oder mehrere unbekannte Täter etwa drei Dutzend Bogenreben zweier Weinbergsparzellen am "Fuchsberg". Der entstandene Schaden wird von den Geschädigten auf rund 3.000 Euro beziffert.

Die Polizei in Rüdesheim sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die am Wochenende zwischen Freitag, 13.08.2021 und Montag, 16.08.2021 Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0

4. Junge Frau nach Unfall im Krankenhaus, Landesstraße 3031, Bereich Heidenrod, Donnerstag, 19.08.2021, 09:30 Uhr

(jn)Eine 22-jährige Frau aus Heidenrod ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht worden. Gegen 09:30 Uhr befuhr die Frau am Steuer eines Kia die L 3031 von Langschied kommend in Fahrtrichtung Zorn, als sie in einer Rechtskurve vor der Naurother Abfahrt ins Schleudern kam. Letztendlich kam ihr Pkw erst in einem Graben links neben der Fahrbahn wieder zum Stehen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell