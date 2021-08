PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung löst Alarm aus +++ Radfahrer schwer verletzt +++ Pkw kollidiert mit Baum

Bad Schwalbach (ots)

1. Eingangstür von Lebensmittelmarkt beschädigt, Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 18.08.2021, 01:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch beschädigten Unbekannte in der Wiesbadener Straße in Idstein die Eingangstür eines Einkaufsmarktes und lösten dabei einen Alarm aus. Die Polizei wurde über die Auslösung des Alarms in Kenntnis gesetzt und konnte vor Ort eine Sachbeschädigung in Form einer eingeworfenen Zugangstür des Marktes feststellen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge warf ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin gegen 01:20 Uhr einen Gegenstand gegen die Zugangstür und flüchtete im Anschluss.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 18.08.2021, 08:00 Uhr

(fh)Heute Morgen kam es in der Frankfurter Straße in Niedernhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Fahrrad, bei dem der Fahrer des Zweirads mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 37-Jährige Fahrzeugführer eines Transporters der Marke Ford befuhr nach ersten Ermittlungen die Frankfurter Straße in Richtung Niederjosbach und beabsichtigte nach rechts auf ein Firmengelände abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen 61-Jährigen, welcher auf seinem Rad den Bürgersteig ebenfalls in Richtung Niederjosbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 61 Jahre alte Radfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er musste zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden, der im mittleren dreistelligen Bereich beziffert wird.

3. Autofahrerin kollidiert mit Baum, Bundesstraße 275, Bereich Waldems, Mittwoch, 18.08.2021, 07:25 Uhr

(jn)Eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Hochtaunuskreis ist am Mittwochmorgen auf der B 275 bei Waldems im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Da die 40-Jährige schwanger ist, wurde sie zwecks einer weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallaufnahme folgend befuhr die Frau um 07:25 Uhr die B 275 aus Riedelbach kommend in Richtung Reichenbach, als sie auf regennasser Fahrbahn im Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß sie mit einem Baum neben der Straße zusammen, wobei sie leicht verletzt wurde und ihr Wagen abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

