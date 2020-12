Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 30.11.2020, hielt sich eine Hildesheimerin gegen 13:00 Uhr in einem Geschäft in der Fußgängerzone in Hildesheim auf, bezahlte ihre Einkäufe an der Kasse und stellte direkt nach dem Verlassen des Geschäftes fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet wurde.

In der schwarzen Börse befanden sich neben persönlichen Karten, u.a. Bundespersonalausweis, auch Bargeld.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Hildesheim einige Tipps geben: Verschließen Sie Ihre Tasche.

Achten Sie auf Ihre Handtasche. Lassen Sie Ihre Handtasche nie aus den Augen.

Haben Sie möglichst wenig Bargeld in Ihrer Geldbörse.

Bewahren Sie Ihre EC- Karte und den dazugehörigen PIN nicht zusammen auf.

Lassen Sie sofort Ihre Konten sperren, wenn ihre Geldbörse gestohlen wurde und informieren Sie die örtliche Polizeidienststelle.

