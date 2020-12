Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Eime - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Eime (pie). Am 30.11.2020 kommt es gegen 17:00 Uhr in der Hauptstraße in 31036 Eime zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 43-jährige Frau sei hierbei mehrfach auf die Straße gelaufen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten hierdurch zum Teil stark abbremsen müssen.

Betroffene Verkehrsteilnehmer und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell