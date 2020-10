Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Nordhorner Straße in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person war gegen 6.50 Uhr mit einem weißen Seat in Richtung Lingen unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur B213 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er an der Fußgängerampel das Fahrrad einer 10-Jährigen. Das Mädchen blieb unverletzt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell