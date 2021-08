PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Eltville, Sonnenbergstraße, Montag, 16.08.2021, 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am gestrigen Nachmittag kam es in der Sonnenbergstraße in Eltville zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht bei der die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht. In der Zeit von 15:14 Uhr bis 16:00 Uhr parkte ein schwarzer Mercedes CLK am Fahrbahnrand und wurde augenscheinlich durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise zu einem verursachenden Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizei in Eltville in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell