Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Radfahrer - Velbert - 2102113

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am heutigen Samstag, den 20.02.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad die abschüssige Hohlstraße in Velbert-Langenberg talwärts. In Höhe der Haus-Nr. 14 verlor er nach eigenen Angaben an einer Fahrbahnschwelle die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall.

Dabei zog er sich - trotz des getrangenen Helmes - derart schwere Verletzungen zu, dass er mittels Rettungswagen zur nahegelegenen Feuerwehrwache und von dort mit einem Rettiungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt wurde, wo er stationär verblieb.

An dem Fahrrad entstand ein geschätzter Schaden von 1000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell