Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Freitagabend, 25.12.2020, gegen 20:30 Uhr wird die 56-jährige Fahrerin eines Mercedes SLK auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem deren auffällige unsichere Fahrweise durch einen Verkehrsteilnehmer kurz zuvor der Polizei via Notruf mitgeteilt wurde. Im Rahmen der verdachtsabhängigen Verkehrskontrolle konnten bei der 56-Jährigen aus Mannheim deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der im Anschluss erhobene Atemalkoholwert von 1,67 Promille bestätigte den bereits zuvor entstandenen Tatverdacht der Trunkenheit im Verkehr. Der Fahrerin wurde in der weiteren Folge eine Blutprobe entnommen und sowohl Führerschein als auch Fahrzeugpapiere und -schlüssel sichergestellt.

