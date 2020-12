Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Freitag, 25.12.2020 um 14:05 Uhr querte der 50-jähriger Fahrer eines Opel Zafira aus Neuhofen mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht ordnungsgemäß die Kreuzung Rohrlachstraße / Frankenthaler in Fahrtrichtung Valentin-Bauer-Straße. Ein 79-jähriger Radfahrer aus Ludwigshafen befuhr die Valentin-Bauer-Straße entgegen der Fahrtrichtung und querte widerrechtlich besagte Kreuzung diagonal, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von geschätzt 2000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

