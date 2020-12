POL-PPRP: Bewaffnet und unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem Elektrotretroller in der Blücherstraße in Ludwigshafen am Freitag, 25.12.2020 um 12:30 Uhr stellte sich heraus, dass der 43-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zudem hatte er einen Schreckschussrevolver bei sich, für den er keine Erlaubnis zum Führen vorweisen konnte. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bzgl. der Fahrt unter Drogeneinfluss.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für Elektrotretroller die gleichen Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren gelten. Ebenso dürfen diese Kraftfahrzeuge auch nicht unter dem Einfluss verbotener Substanzen geführt werden.

