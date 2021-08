PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autoaufbrecher treiben ihr Unwesen +++ Betrunkener nach Unfallflucht festgenommen +++ Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. In zwei Transporter eingebrochen, Walluf, Hauptstraße, Montag, 09.08.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 11.08.2021, 08:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen brachen Unbekannte in der Hauptstraße in Nieder-Walluf in zwei Transporter ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die beiden Transporter der Marken Mercedes und Peugeot parkten im Tatzeitraum in einer Parkbucht, in unmittelbarer Nähe zueinander und wurden jeweils gewaltsam aufgebrochen und geöffnet. Aus dem Peugeot stahlen die Täter Werkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro. Allem Anschein nach wurden keine Gegenstände aus dem Mercedes entwendet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden der auf etwa 2.500 Euro beziffert wird.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Fahrzeuge geöffnet und Bargeld gestohlen, Georgenborn, Krauskopfallee, Mittwoch, 11.08.2021, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 09:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag gelang es unbekannten Tätern in der Krauskopfallee in Georgenborn Bargeld aus zwei geparkte Fahrzeugen zu entwenden. Hierbei öffneten die Unbekannten auf bislang ungeklärte Art und Weise einen VW sowie einen Mercedes und stahlen 200 Euro Bargeld und die Fahrzeugpapiere. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Betrunkener Unfallverursacher flieht und kann gestellt werden, Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Freitag, 13.08.2021, 04:00 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen gelang es der Polizei in Eltville-Hattenheim einen flüchtigen Unfallverursacher festzunehmen, der im Verdacht steht den Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht zu haben. Gegen 04:00 Uhr teilte ein Anwohner der Waldbachstraße der Polizei einen Unfall mit, bei dem ein Peugeot gegen einen geparkten BMW gefahren sei. Der Fahrer des Peugeot würde sich nicht mehr an der Unfallstelle aufhalten. Die herbeigeeilte Streife der Polizeistation Eltville konnte daraufhin den besagten Unfall samt fehlendem Verursacher feststellen. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr der Peugeot die Waldbachstraße in Richtung Hauptstraße und kollidierte dabei mit dem geparkten BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug war augenscheinlich nicht mehr fahrbereit und musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Halter des Fahrzeugs in der Nähe der Unfallstelle angetroffen und kontrolliert werden. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 34-Jährige ist dringend verdächtigt, den Unfall verursacht zu haben. Er wurde zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeistation Eltville gebracht. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren.

4. Fahrerin kommt unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab, Rüdesheim-Aulhausen, Landesstraße 3454, Donnerstag, 12.08.2021, 23:00 Uhr

(fh)Eine junge Fahrzeugführerin aus Mainz steht im Verdacht am späten Donnerstagabend auf der L 3454 bei Rüdesheim unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht zu haben. Gegen 23:00 Uhr befuhr die 24-Jährige die Landesstraße aus Richtung Presberg in Richtung Aulhausen, verlor ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über ihren BMW und stieß gegen eine Schutzplanke. Die 24-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Pkw und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht, die Mainzerin könnte den Unfall aufgrund vorangegangenem Alkoholgenusses verursacht haben. Die junge Frau wurde auf die Polizeistation Rüdesheim gebracht und nach einer erfolgten Blutentnahme entlassen.

5. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

