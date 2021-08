PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Kosmetikstudio +++ Katze durch Luftdruckwaffenschuss verletzt +++ Diebe ertappt +++ Mercedes Sprinter aufgebrochen

1. Einbruch in Kosmetikstudio,

Idstein, Black-und-Decker-Straße, 07.08.2021, 13.00 Uhr bis 10.08.2021, 11.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen kam es in Idstein zu einem Einbruch in ein Kosmetikstudio. Wie am Dienstagvormittag festgestellt wurde, waren Unbekannte in der Zeit seit Samstagnachmittag offenbar durch ein Fenster in die Räumlichkeiten des in der Black-und-Decker-Straße ansässigen Betriebs eingestiegen. Neben diversen Kosmetikerzeugnissen wurden auch technische Geräte gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf rund mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Katze durch Luftdruckwaffenschuss verletzt, Waldems, Esch, 10.08.2021, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(pa)Im Waldemser Ortsteil Esch wurde am Dienstagvormittag eine Katze durch einen Schuss aus einer Luftdruckwaffe verletzt. Ein Anwohner der Bergstraße erstattete Anzeige, nachdem seine Katze eine Verletzung aufwies, in der das Projektil einer Luftpistole oder eines Luftgewehrs steckte. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

3. Diebe ertappt,

Eltville am Rhein, Erbach, Taunusstraße, 11.08.2021, gg. 05.30 Uhr

(pa)In Eltville Erbach ertappten Anwohner der Taunusstraße am Mittwochmorgen in zwei Fällen Diebe bei der Tatausführung. Gegen 05.30 Uhr fiel einem Bürger ein Raschelgeräusch in seinem Hof auf. Beim Blick aus dem Fenster konnte er einen jungen Mann wahrnehmen, der gerade dabei war, zwei unter einer Plane abgestellte Fahrräder von ihrem Abstellplatz zu entwenden. Durch den Anwohner angesprochen flüchtete sowohl der mutmaßliche Fahrraddieb als auch ein weiterer junger Mann, der augenscheinlich "Schmiere stand". Die Fahrräder ließen sie im Hof zurück. Bei dem Duo soll es sich um zwei männliche Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben. Beide trugen schwarze Kapuzenpullover. Auf einem der Pullover sei ein helles kreisrundes Symbol im Rückenbereich zu sehen gewesen. Ähnlich beschrieben wurde ein junger Mann, der knapp anderthalb Stunden später im Keller eines Mehrfamilienhauses durch einen Bewohner ertappt wurde und daraufhin in Richtung Bahnhof das Weite suchte. Er war offenbar zuvor in die Tiefgarage des nur wenige Häuser vom ersten Tatort entfernt gelegenen Wohnhauses eingedrungen. Von dort hatte er sich in die Kellerräumlichkeiten begeben und mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

4. Mercedes Sprinter aufgebrochen,

Walluf, Niederwalluf, Hauptstraße, 09.08.2021, 16.00 Uhr bis 11.08.2021, 08.00 Uhr

(pa)In Walluf brachen Unbekannte im Verlauf der letzten Tage einen Mercedes Sprinter auf. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte den weißen Mercedes am Montagnachmittag in der Hauptstraße geparkt. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe des Sprinters zerstört worden war, mutmaßlich um sich Zugang ins Fahrzeuginnere zu verschaffen. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts, sodass es bei einem Sachschaden bleibt. Da bei der Tatausführung auch der Lack beschädigt wurde, beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 2.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville zu melden.

