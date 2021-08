PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Aufmerksame Bürger machen es Betrügern schwer +++ hochwertiges Fahrrad gestohlen +++ Unfall mit Motorrad

Bad Schwalbach (ots)

1. Trickbetrüger scheitern an Wallufer Bürgern, Walluf, Nieder-Walluf, Mittwoch, 11.08.2021, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)In Walluf haben am gestrigen Tage zwei argwöhnische Bürger jeweils einen Betrug zu ihrem Nachteil erkannt und vorbildlich reagiert. Zunächst kontaktierte ein "falscher Polizeibeamter" einen 64-jährigen Wallufer unter dem Vorwand, seine Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Der Betrüger forderte eine Kaution im hohen fünfstelligen Bereich ein, andernfalls würde die Tochter des 64-Jährigen ins Gefängnis kommen. Der Unbekannte hatte die Rechnung jedoch ohne die Gewieftheit des Seniors gemacht, welcher zeitgleich seine Tochter kontaktierte und sich so über ihr Wohlbefinden informieren konnte. In einem erneuten Anruf enttarnte der Wallufer den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Wenig später versuchten eine unbekannte Frau und ein Mann mit einer ähnlichen Betrugsmasche bei einer Walluferin zum Ziel zu kommen. Auch hier wurde die Dame aufgefordert eine Kaution im sechsstelligen Bereich für eine angebliche Tochter zu begleichen, welche in einen Unfall verwickelt sei. Die 89-Jährige durschaute den Schwindel sofort und beendete das Gespräch.

Die Polizei appelliert an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, wie in diesem Fall, Klarheit bringen.

2. Elektro-Fahrrad am Rheinufer entwendet, Eltville, Rheinufer, Mittwoch, 11.08.2021, 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(fh)Gestern Abend haben Unbekannte in Eltville im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr ein hochwertiges Elektro-Fahrrad gestohlen. Das olivgrüne Zweirad der Marke "Cube" im Wert von etwa 3.000 Euro wurde zuvor durch den Besitzer mit einem Faltschloss versehen und im Bereich des Sommergartens am Rheinufer abgestellt. Kurz vor Mitternacht stellte er das Fehlen des Rades fest und informierte daraufhin die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab, Bad Schwalbach, Landesstraße 3374 (Reitallee), Mittwoch, 11.08.2021, 13:40 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam ein 28 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 3374 bei Bad Schwalbach zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Fahrer aus Budenheim befuhr ersten Ermittlungen zufolge die Landesstraße (Reitallee) aus Richtung der Bundesstraße 260 in Richtung Bad Schwalbach, kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer des Zweirads verletzte sich leicht und wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

