POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.02.2021. Aufnahme polizeilicher Ermittlungen zu einem Mordfall aus dem Jahr 1994.

Peine (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Aufnahme polizeilicher Ermittlungen zu einem Mordfall aus dem Jahr 1994.

Polizei geht neuen Spuren nach.

Edemissen, Celler Straße, Bundesstraße 214, ehemaliges Gasthaus "Heidkrug", Mittwoch, 04. Mai 1994, 22:10 Uhr.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat in einem "Cold Case" Fall aus dem Jahr 1994 die Ermittlungen erneut aufgenommen. Hierfür wurde im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel eine eigens eingerichtete Mordkommission eingesetzt.

Bisherige polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der getötete 52-jährige Artur L. zur Tatzeit in seinem Fahrzeug sitzend angeschossen wurde. Die Tat ereignete sich direkt vor der ehemaligen Gaststätte "Heidkrug" an der Bundesstraße 214 zwischen Braunschweig und Celle. Das Fahrzeug des Opfers stand zur Tatzeit vor dem Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn. Den Ortsansässigen ist der Ort auch als "Sauerfleischkurve" bekannt. Die ehemalige Gaststätte befindet sich in Fahrtrichtung Braunschweig.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann zwei Tage später in einem Krankenhaus in Hannover.

Die Polizei in Peine richtete damals eine Mordkommission ein, um die Tat zu klären. Trotz zahlreicher Ermittlungen im persönlichen und geschäftlichen Umfeld des getöteten selbständigen Handwerkers aus Braunschweig konnte die Tat nicht aufgeklärt werden. Die Ermittlungen wurden 1995 eingestellt.

Die Polizei ist in diesem Fall auf Zeugenhinweise angewiesen. Wir suchen Zeugen, die sich an jeglichen Personen- und Fahrzeugverkehr in diesem Zeitraum und am Tatort erinnern können. Auch die kleinsten Hinweise sind für die Ermittler von großer Wichtigkeit. Bitte melden Sie sich in jedem Fall unter der Telefonnummer 05341/18970 bei der Polizei in Salzgitter.

Fernsehteams sind für eine Berichterstattung am damaligen "Tatort" ausdrücklich erwünscht. In Absprache steht Ihnen die Pressestelle der Polizei gerne zur Verfügung.

