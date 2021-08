PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus +++ Mit Biergläsern geworfen +++ Vandalen wüten durch Bad Schwalbach +++ Bagger beschädigt +++ Zweiradkontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher machen Beute, Niedernhausen-Oberjosbach, Am Lindenkopf, Freitag, 23.07.2021, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 05.08.2021, 12:00 Uhr

(fh)Mutmaßlich im Zeitraum vom 23.07.2021 bis zum 05.08.2021 nutzten Einbrecher in der Straße "Am Lindenkopf" in Niedernhausen-Oberjosbach die urlaubsbedingte Abwesenheit einer Familie aus und brachen in ihr Wohnhaus ein. Am Freitag, dem 13.07.2021, bemerkte die Familie bei der Rückkehr in die heimischen vier Wände den Einbruch und informierte die Polizei. Erste Ermittlungen der Beamten deuten darauf, dass sich die Tat im Zeitraum bis zum 05.08.2021 ereignet haben könnte. Die Unbekannten brachen dabei gewaltsam über ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Dort angekommen, entwendeten sie eine Bohrmaschine, einen Computer samt Bildschirm, Bargeld sowie diverse persönliche Dokumente und entkamen in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Idstein sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem oben genannten Zeitraum gemacht haben und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei auf die aktuelle WED-Sommerkampagne rund um das Thema Einbruchsschutz hin. Weitreichende Informationen sowie eine Liste von Präventionsveranstaltungen zu diesem Thema finden Sie unter dem Stichwort "Schutz & Sicherheit" auf www.polizei.hessen.de

2. Auseinandersetzung mit Biergläsern, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Samstag, 14.08.2021, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag führte ein Streit in einem Lokal in der Aarstraße in Wehen zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der die Beteiligten aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Bei den Beteiligten handelte es sich um einen 47-jährigen Wiesbadener sowie einen 30-jährigen Taunussteiner, die nach Angaben einer Zeugin, zunächst in einen Streit gerieten. Die Gemüter erhitzten sich so stark, dass man sich jeweils mit Trinkgläsern bewarf. Die Wurfgeschosse hätten jeweils ihr Ziel im Gesicht des Anderen nicht verfehlt, sodass die Männer erhebliche Verletzungen davon trugen und im Anschluss medizinisch versorgt werden mussten. Durch die herbeigeeilte Polizei wurde mit einem Atemalkoholvortest festgestellt, dass der 30-Jährige leicht und der 47-Jährige deutlich alkoholisiert waren. Beide mussten für weitere Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Wiesbadener musste sich aufgrund des hohen Alkoholgehaltes in seiner Atemluft zudem einer Blutentnahme unterziehen lassen.

3. Vandalismus in Bad Schwalbach, Bad Schwalbach, Emser Straße, Freitag, 13.08.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 14.08.2021, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hinterließen Vandalen rund um die Emser Straße in Bad Schwalbach eine Spur der Verwüstung. Die Unbekannten zerstörten mutmaßlich durch den Einsatz von roher Gewalt mehrere Wahlplakate von unterschiedlichen Parteien sowie zwei Verkehrsschilder. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei in Bad Schwalbach erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Bagger auf Baustelle beschädigt, Geisenheim, Falterstraße, Sonntag, 15.08.2021, 06:00 Uhr

(fh)Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein unbekannter Täter auf einer Baustelle in der Falterstraße in Geisenheim einen Bagger und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Gegen 06:00 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Mann, welcher auf der Baustelle zunächst eine Absperrung umschmiss und daraufhin die Scheibe eines Baggers einschlug. Im Anschluss sei der Mann in Richtung Eduard von Lade Park geflüchtet. Der Unbekannte habe nach Angaben der Zeugin eine kurze blaue Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Zweiradkontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 15.08.2021, 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am 15.08.2021 wurden im Rheingau-Taunus-Kreis mehrere Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung motorisierte Zweiräder durchgeführt. Hierbei richtete die Polizei mehrere Kontrollstellen im Wisper- und im Aartal ein. Weiterhin kamen polizeiliche Motorradfahrer zum Einsatz, die das besagte Gebiet bestreiften. Zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr wurden 207 Motorräder kontrolliert. In insgesamt 23 Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In 24 Fällen wurden an den Motorrädern kleinere oder größere Mängel festgestellt. In sieben Fällen kam es aufgrund von unzulässigen Umbaumaßnahmen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ein 50-Jähriger Tagestourist aus Alzey wurde mit Seiner KTM bei Lorch im Wispertal kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass zum Zwecke der Leistungssteigerung das Abgassystem des Kraftrads manipuliert wurde, wodurch sich in der Regel auch das Abgasverhalten des Kraftrades verschlechtert. In Geroldstein in der Wisperstraße kontrollierten die Beamten einen 19-Jährigen aus Limburg auf seiner Yamaha. An seinem Kraftrad war der im Endschalldämpfer eingesetzte "dB-Killer" entfernt. In einer Schallpegelmessung vor Ort zeigte sich, die Maschine war wesentlich zu laut. Im Aartal wurde ein 37-Jähriger aus Bad Homburg auf seiner Honda kontrolliert. An seinem Motorrad war ein Handbremshebel montiert, der nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Auch die Reifen seines Zweirads waren bis unter die Mindestprofiltiefe abgefahren. In allen Fällen musste die Weiterfahrt untersagt und die Maschinen vor Ort stillgelegt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell