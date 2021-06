Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Mittwochvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Mitsubishi Space Star auf einem Parkplatz an der Horster Straße. Am Fahrzeugheck ist ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Haltern am See

Am Dienstagnachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Hyundai Tucson am Disselhof. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Fahrzeug entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

An einem blauen Suzuki Celerio hinterließ ein Unbekannter einen Unfallschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Unfall passierte am Dienstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, an der Overbergstraße.

Waltrop

Einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall auf der Straße Im Hirschkamp. Das beschädigte Auto(blauer Renault Twingo) war hier zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag abgestellt. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell