Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf der Bottroper Straße. In gleicher Richtung war ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Gladbeck unterwegs. Als die Autofahrerin nach rechts in Firmenzufahrten einbiegen wollte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand 700 Euro Sachschaden. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit.

