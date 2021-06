Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wollte eine 86-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Gladbecker Straße rückwärts ausparken. Dabei stieß sie mit einer 91-Jährigen Fußgängerin aus Bottrop zusammen. Die Frau musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell