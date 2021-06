Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Dresdener Straße sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Sie erbeuteten Goldschmuck - und flüchteten damit. Eine Nachbarin konnte gegen 3.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen drei verdächtige Personen beobachten und wie folgt beschreiben: ca. 1,70m groß, schwarze Hosen, schwarze Hoodies, Kapuzen auf.

Dorsten:

Auf der Barbarastraße wurde in der Nacht auf Mittwoch, gegen kurz nach 3 Uhr, bei einem Fahrradhändler eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die unbekannten Täter eine Scheibe, stiegen in den Verkaufsraum ein und nahmen mindestens ein hochwertiges E-Bike der Marke Flyer (Modell Uproc 6, Farbe: schwarz/gold) mit. Die Täter flüchteten über einen Notausgang in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Verbandsstraße wurde am Dienstagabend in den Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Hofs eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zu einer Werkstatt auf und verschafften sich anschließend Zutritt in die Wohnräume. Dort wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher Fahrzeugscheine bzw. Zulassungsbescheinigungen gestohlen.

Recklinghausen:

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Einbruch an der Mühlenstraße machen können. Dort wollte offensichtlich ein Duo am späten Samstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, in ein Wohnhaus einbrechen. Die mutmaßlichen Einbrecher hatten zuvor mehrfach geklingelt - die Bewohnerin hatte nicht geöffnet. Ein Mann zog sich daraufhin ein Mann an der Fensterbank der Erdgeschosswohnung hoch und versuchte das gekippte Fenster zu öffnen. Dabei wurde er von der Bewohnerin "ertappt" und flüchtete - auch eine unbekannte Frau lief weg. Beschreibung des Mannes: braune/dunkle Haut, etwa 1,60m groß, trug ein blaues T-Shirt, eine Jogginghose und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Frau hatte ebenfalls eine braune/dunkle Haut und einen Rucksack dabei. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

