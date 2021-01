Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen bei einem Verkehrsunfall auf der Schweier Straße, B437, in Stadland leicht verletzt.

Gegen 07:25 Uhr befuhr er mit seinem Pkw VW als letztes Fahrzeug einer Fahrzeugkolonne, die hinter einem Streufahrzeug fuhr, die Schweier Straße in Richtung Varel. Im Bereich Schweier Feld überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw und fuhr beim Einscheren auf einen vor ihm fahrendes Taxi auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 23-Jährige leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw VW wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Am Taxi entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Schweier Straße in Fahrtrichtung Varel gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die Beamten leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

