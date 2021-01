Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Huntlosen

Delmenhorst (ots)

Zwei Fahrzeuge wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 27. Januar 2021, auf der Bahnhofstraße in Huntlosen erheblich beschädigt.

Gegen 16:05 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten mit seinem Pkw Hyundai die Amelhauser Straße und beabsichtige an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach links abzubiegen.

Dazu hielt er zunächst an, um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen. Trotzdem übersah er beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Pkw Ford einer 58-jährigen Fahrzeugführerin aus Großenkneten, die die Bahnhofstraße in Richtung Hatten befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw erheblich beschädigt, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Gegen den 36-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell