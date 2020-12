Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee-Bookholzberg, LK Oldenburg: Brand eines Adventskranzes

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 24.12.2020, um 18:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Holunderstraße in Bookholzberg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein an der Decke angebrachter Adventskranz zu Boden gefallen war und dort in Brand geriet. Der Brand konnte durch die anwesenden Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde anschließend die Wohnung belüftet. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell