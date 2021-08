PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Mehrere Steinwürfe auf Bürofenster +++ Verkehrsteilnehmer bei Unfällen verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus, Heidenrod, Mappershain, Quellenstraße, Dienstag, 17.08.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 18.08.2021, 23:00 Uhr

(jn)Einbrecher hatten es in der Nacht zum Mittwoch auf ein Wohnhaus im Heidenroder Ortsteil Mappershain abgesehen und dabei einen Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Ermittlungen am Tatort folgend betraten die bislang unbekannten Täter zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 23:00 Uhr das Grundstück in der Quellenstraße und machten sich dann gewaltsam an einer Zugangstür an der Gebäuderückseite zu schaffen. Mit einem Werkzeug gelang es ihnen, die Tür aufzubrechen und die Wohnräume zu betreten. Diese wurden anschließend durchsucht, wobei den Tätern Schmuck im Wert von ca. 2.000 Euro in die Hände fiel, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Der entstandene Sachschaden lässt sich auf 1.000 Euro beziffern.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0.

2. Mehrere Sachbeschädigungen an Bürogebäude, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, bis Mittwoch, 18.08.2021

(jn)An drei unterschiedlichen Tagen im August kam es an einem Bürogebäude in der Aarstraße im Taunussteiner Ortsteil Hahn zu einer Sachbeschädigung. In allen drei Fällen beschädigten ein oder mehrere Unbekannte ein Fenster im ersten Stock des Gebäudes, welches unweit des zentralen Omnibusbahnhofes liegt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Am Mittwoch hatte sich eine Mitarbeiterin des Büros beim Polizeiposten in Taunusstein gemeldet und entsprechend Anzeige erstattet. Ihren Angaben zufolge ereigneten sich die Taten in der Nacht zum Dienstag, 10.08.2021, in der Nacht zum Dienstag, 17.08.2021 und in der darauffolgenden Nacht zum Mittwoch, 18.08.2021. Bei sämtlichen Taten dürften ein oder mehrere Steine als Tatmittel gedient haben, welche aus von der Gebäuderückseite gegen das Fenster geworfen wurden.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 06124 / 7078 - 0.

3. Suzuki mutwillig beschädigt,

Taunusstein, Wehen, Weiherstraße, Nacht zum Mittwoch, 18.08.2021

(jn)Auf einem Parkplatz in der Weiherstraße in Taunusstein, Wehen ist zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein roter Suzuki allem Anschein nach vorsätzlich zerkratzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0.

4. Kontrollverlust führt zu zwei Unfällen mit Verletzten, Bundesstraße 275, Bad Schwalbach, Landesstraße 3273, Niedernhausen, Mittwoch, 18.08.2021

(jn)Zwei Kraftfahrzeugführer mussten im Verlauf des gestrigen Mittwoches in Krankenhäuser gebracht werden, nachdem sie auf der B 275 bei Bad Schwalbach und der L 3273 bei Niedernhausen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren haben und von der Fahrbahn abkamen. Um kurz nach 10:00 Uhr kam ein 60-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Rüdesheim beim Befahren der B 275 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Sein Pkw, mit dem der Verunfallte vom Kreisverkehr "Roter Stein" in Richtung Bad Schwalbach unterwegs war, landete bei dem Unfall auf dem Dach und musste abgeschleppt werden. Indes erlitt der 60-Jährige Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus untersucht werden mussten.

Gegen 16:50 Uhr ereignete sich dann ein Verkehrsunfall mit einem 19 Jahre alten Motorradfahrer aus Flörsheim, der die L 3273 aus Lenz-Hahn kommend in Fahrtrichtung Heftrich befuhr. Auch er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde beim Durchfahren eines Grabens auf ein Feld geschleudert. Der junge Mann kam, nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle, in ein Krankenhaus.

