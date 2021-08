Polizei Düsseldorf

POL-D: "Mach dein Passwort stark!" - Präventionskommissariat bietet einen telefonischen Beratungstermin im August an

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Mach dein Passwort stark!" bietet das Präventionskommissariat der Polizei Düsseldorf auch im August einen telefonischen Beratungstermin an. Interessierte können sich zum Thema Passwortsicherheit, aber auch zu weiteren aktuellen Maschen der Täter im Bereich Cybercrime (z.B. Anrufe von falschen Mitarbeitern von Softwarefirmen) informieren und ihre Fragen stellen. Eine telefonische Beratung führen die Experten für Prävention am Donnerstag, den 19. August in der Zeit von 15:00 bis 17:30 Uhr unter der Rufnummer 0211-870-5249 durch.

