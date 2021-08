Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Verkehrsunfall auf der Bolkerstraße - E-Scooter kollidiert mit Fußgängerin - 79-jährige Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 14. August 2021, 16:35 Uhr

Nach dem Zusammenprall mit einem E-Scooter verletzte sich eine 79-jährige Fußgängerin gestern Nachmittag schwer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren zwei minderjährige Mädchen gemeinsam auf einem E-Scooter in der Altstadt unterwegs. Als sie vom Marktplatz aus kommend nach links in die Bolkerstraße abbogen, bemerkten sie offenbar eine 79-jährige Fußgängerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau so schwer verletzt wurde, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten. Die beiden Mädchen blieben unverletzt und wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

