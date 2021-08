Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Kollision im Kreuzungsbereich - Kradfahrer von abbiegendem Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unterbilk - Kollision im Kreuzungsbereich - Kradfahrer von abbiegendem Pkw erfasst - Schwer verletzt

Freitag, 13. August 2021, 20:30 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich gestern Abend ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Unterbilk zu, als er von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen war um 20:30 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Elisabethstraße in Richtung Merowingerstraße unterwegs. An der Kreuzung Elisabethstraße/Herzogstraße ordnete sie sich zunächst auf der rechten von zwei Fahrspuren für den Geradeausverkehr ein, bog dann jedoch spontan nach links ab. Dabei übersah sie den 31-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad Honda versetzt hinter ihr auf dem linken Geradeaus-Fahrstreifen fuhr. Es kam zu einer Kollision, bei der der Mann schwer verletzt wurde. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell