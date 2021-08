Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum: Müllwagen rangiert in enger Kurve - Beifahrer auf Trittbrett wird zwischen Häuserwand und Fahrzeug eingeklemmt - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 13. August 2021, 10:15 Uhr

Ein 43 Jahre alter Beifahrer eines Müllfahrzeugs wurde am Freitagmorgen beim Rangiervorgang in einer engen Kurve in Düsseldorf-Stockum schwer verletzt. Der Mann hatte auf dem hinteren Trittbrett des Fahrzeugs gestanden und wurde zwischen der Mauer eines Wohnhauses und dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war ein 52-Jähriger zur Unfallzeit mit dem Müllfahrzeug in einer engen Sackgasse der Beckbuschstraße unterwegs. Als er die Sackgasse wieder verlassen wollte, kam ihm im Kurvenbereich ein Pkw entgegen. Der Fahrer des Müllwagens rangierte auf den Gehweg und stieß dabei mit dem Heck des Lkw gegen die Wand eines Wohnhauses. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 43 Jahre alter Beifahrer auf dem hinteren Trittbrett des Lkw und wurde zwischen Hauswand und Müllfahrzeug eingeklemmt. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden. Der Fahrer des Müllfahrzeugs erlitt einen Schock. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell