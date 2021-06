Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal/BAB 5 - Offenbar durch Aquaplaning - Unfall auf Autobahn 5

Der Fahrer eines Mercedes-Benz ist am Mittwochmittag auf der Bundesautobahn 5 in der Nähe von Bruchsal offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning ins Schleudern geraten und verunfallt. Er war gegen 11.30 Uhr in Richtung Heidelberg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein zweiter Wagen, ein Renault Megane, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens hat die Verkehrspolizei Karlsruhe ihre Ermittlungen aufgenommen. Zunächst waren alle drei vorhandenen Fahrstreifen blockiert. Da Betriebsstoffe und Trümmerteile breitflächig verteilt waren, mussten für die Zeit der Unfallaufnahme zwei Fahrstreifen gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Es hatte sich Rückstau von bis zu 16 Kilometern gebildet. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Gegen 14.00 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

