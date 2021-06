Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag ein 14-jähriger Radfahrer, als er an einer Bedarfsampel in Karlsruhe bei Grün die Straße überquerte und hierbei von einem Autofahrer angefahren wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wollte der 14-Jährige auf seinem Fahrrad mit weiteren Schülern kurz nach 14 Uhr die Haid-und-Neu Straße auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Sinsheimer Straße an der dortigen Bedarfsampel in Richtung Rintheim überqueren. Hierzu betätigte die Gruppe die Bedarfsampel und wartete auf Grünlicht. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr die Gruppe los, wobei der 14-Jährige vorausfuhr. Auf der Haid-und-Neu Straße näherte sich hierbei ein 55-jähriger Autofahrer, der mit seinem Seat stadtauswärts in Richtung Hagsfeld fuhr. Dabei übersah er offenbar sowohl das für ihn geltende Rotlicht der Ampel als auch die Schülergruppe und erfasste in der Folge frontal den 14-jährigen auf seinem Fahrrad. Der Jugendliche wurde hierdurch von der Fahrbahn auf einen angrenzenden Fußweg geschleudert und erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort stellten sich die zunächst angenommenen, schwersten Kopfverletzungen glücklicherweise als nicht ganz so gravierend dar. Der von dem Jugendlichen getragene Schutzhelm hat hier möglicherweise Schlimmeres verhindern können.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwas über 1.000 Euro und es kam infolge des Unfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.

Florian Herr, Pressestelle

