Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Opfer eines Wohnungseinbruchs wurde eine 46-jährige Frau am Dienstag zwischen 9 Uhr und 18.50 Uhr in der Bulacher Straße in Ettlingen.

Bislang unbekannte Täter manipulierten wohl das Schloss der Wohnungstür der im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung der Dame. Anschließend betraten sie die Wohnung und entwendeten einen im Schlafzimmer versteckten Tresor. In diesem Tresor befand sich offenbar ein hoher Bargeldbetrag. Vermutlich verließen die Täter die Wohnung auch wieder durch das Treppenhaus. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell