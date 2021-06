Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Ubstadt-Weiher (ots)

Leicht verletzt hat sich am Dienstagabend ein 20-jähriger Autofahrer als er auf der Landesstraße 552 zwischen Stettfeld und Ubstadt-Weiher von der Fahrbahn abkam. Er war gegen 20.00 Uhr in seinem Smart aus noch ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen geraten und anschließend gegen einen Baum geprallt. Neben dem Baum selbst wurden angebrachte Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell