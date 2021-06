Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung am Ludwigsplatz

Karlsruhe (ots)

Am Ludwigsplatz kam es am Dienstagabend kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei sollen zwei 27-Jährige von drei Personen im Alter von 22, 23 und 25-Jahren geschlagen worden sein. Einer der 27-Jährigen soll aber wiederum mit einem Stuhl auf die gegnerische Gruppe losgegangen sein. Aufgrund der aggressiven Gesamtsituation und Alkoholisierung der Beteiligten, konnte der Ablauf und der Anlass der Auseinandersetzung bislang nicht genau in Erfahrung gebracht werden. Zuvor soll es aber im Toilettenbereich einer dortigen Gaststätte zu verbalen Streitigkeiten aufgrund des Deutschlandspiels gekommen sein. Bis auf kleinere Verletzungen und zerrissener Kleidung ging die Auseinandersetzung jedoch relativ glimpflich aus. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde den fünf beteiligten Personen Platzverweise erteilt. Dem 23-Jährigen droht noch eine Anzeige wegen Beleidung zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell