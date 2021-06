Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unfall im Drive-in eines Fast-Food-Restaurants - Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis festgefahren

Bruchsal (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen im Drive-In eines "Am Mantel" in Bruchsal gelegenen Schnellrestaurants verunfallt. Er blieb gegen 02.15 Uhr mit einem Fiat in der Durchfahrt hängen und verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Da der Mann sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, haben ihn die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Bruchsal einem Alkoholtest unterzogen. Da er deutlich mehr als ein Promille ergab, wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Wagen war nicht mehr fahrfähig, weshalb er abgeschleppt wurde.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell