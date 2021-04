Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Corona-Bilanz der Polizeiinspektion Hildesheim vom vergangenen Wochenende; Kontrollen werden intensiv fortgesetzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Wie der Berichterstattung zu entnehmen ist, steigen die Corona-Zahlen weiter an. Am Sonntag überschritt der Inzidenzwert im Landkreis Hildesheim die Hundertermarke (101,2).

Die Polizeiinspektion Hildesheim überwacht weiterhin täglich die Einhaltung der geltenden Beschränkungen. Dabei stellen die Beamtinnen und Beamten regelmäßig Verstöße fest. Am vergangenen Wochenende wurden 54 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und gegen die Kontaktbeschränkungen eingeleitet.

So nahmen beispielsweise im Bereich Söhlde am Samstagabend, 17.04.2021, insgesamt zehn Personen aus sechs verschiedenen Haushalten an einer privaten und unzulässigen Zusammenkunft teil.

Ebenfalls am Samstagabend wurden im Bereich Lamspringe fünf Personen aus drei verschiedenen Haushalten bei einem Treffen im öffentlichen Raum festgestellt, die dadurch die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen missachteten. Gegen eine der Personen bestand zudem eine vom Gesundheitsamt angeordnete häusliche Quarantäne.

"Die Polizeiinspektion Hildesheim appelliert noch einmal eindringlich dahingehend, dass die geltenden Corona-Beschränkungen einzuhalten und Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren sind. Unsere Maßnahmen sind einzig und allein darauf ausgerichtet, unsere Bürgerinnen und Bürger vor den gesundheitlichen Gefahren der Pandemie zu schützen", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell