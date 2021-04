Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Bereits am Freitag, 16.04.2021, entwendeten unbekannte Täter eine Handtasche, in der sich ein Wohnungsschlüssel und persönliche Gegenstände befanden, suchten die Anschrift der Tascheneigentümerin auf und nahmen diverse Gegenstände aus der Wohnung mit auf die Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die ältere Dame kurz nach 11:00 Uhr mit dem Fahrrad in die Innenstadt, um einen Termin wahrzunehmen. Zu dem Termin hatte sie ihre blaue Handtasche mitgenommen. Anschließend wollte sie noch den Einkauf erledigen. Vor dem Markt stellte die Frau jedoch den Verlust ihrer Tasche fest. Sie fuhr danach nach Hause und bemerkte bereits an ihrer Wohnungstür in der Greifswalder Straße, dass irgendetwas nicht stimmte. Im Inneren bestätigte sich ihre Annahme. Unbekannte hatten in ihrer Abwesenheit die Wohnung aufgesucht und diverse Schmuckstücke sowie Bargeld gestohlen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit großer Wahrscheinlichkeit erst die verlorene beziehungsweise vergessene Handtasche an sich genommen und anschließend die Wohnung mit dem passenden Schlüssel geöffnet haben.

Zeugen, die zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr im Bereich der Greifswalder Straße, Marienburger Straße und Greifswalder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell