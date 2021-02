Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Hotel - Fahndung nach gestohlenem Fahrzeug

Worms (ots)

In der Zeit vom gestrigen Tag auf heute Nacht wurde in das Asgard-Hotel in der Gutleutstraße eingebrochen. Wie eine Mitarbeiterin um 04:30 Uhr feststellte, wurde die Tür zu den Büroräumlichkeiten gewaltsam aufgebrochen und im Innern durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Bildschirme und eine Kaffeemaschine gestohlen. Darüber hinaus wurde später festgestellt, dass das hoteleigene Firmenfahrzeug, ein weißer Peugeot "Partner", mit Originalschlüssel aus der Tiefgarage entwendet wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

