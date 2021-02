Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aktuelle Anrufserie: Enkeltrick und falsche Polizeibeamte

Worms (ots)

Innerhalb einer halben Stunde haben sich bereits sechs Wormserinnen und Wormser bei der Kripo gemeldet, bei denen Betrüger versucht haben an deren Geld zu kommen. Ab 13 Uhr versuchten Unbekannte mittels Enkeltrick und als falsche Polizeibeamte bei den überwiegend älteren Menschen ihr Glück. Betrüger suchen sich gern Personengruppen aus, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks reinfallen - wie zum Beispiel ältere Menschen. Dabei spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind. Von international agierenden Tätergruppierungen werden sogenannte "Callcenter" für verschiedene Betrugsdelikte betrieben, um insbesondere ältere Menschen zu Geldtransfers zu bewegen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: - Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell