Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Ohne Führerschein

Worms (ots)

Bereits am Sonntagabend wurde der 51-jährige Wormser in der Ludwigstraße kontrolliert, weil er als Fahrer des PKW nicht angegurtet war. Da er im Rahmen der Verkehrskontrolle seinen Führerschein nicht vorzeigen konnte, wurden ihm hierfür zwei Tage eingeräumt, dies nachzuholen. Gestern erschien der Wormser dann auf der Polizeidienststelle und gestand, gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In einem weiteren Fall wurde eine Polizeistreife am gestrigen Abend auf einen Kleinkraftradfahrer aufmerksam, als dieser an der Kreuzung Klosterstraße / Scheidstraße das Rotlicht der Ampel missachtete. Der 18-jährige Fahrer gab direkt zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch gegen ihn wird ermittelt.

