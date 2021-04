Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Donnerstag, 15.04.2021, 14:00 Uhr; 31084 Freden-Everode, Haupstraße 26. Zur Unfallzeit befuhr eine 31-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Everode mit ihrem Pkw Kia die Haupstraße in Richtung Winzenburg. Ein ihr entgegenkommender grüner Sattelzug ( mit Holzstämmen beladen ) streifte ihren Pkw beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der unbekannte Lkw-Fahrer, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, in Richtung Alfeld. Am Kia entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Freden unter der Telefonnummer 05184/791979 zu melden.

