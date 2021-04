Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(wol) Am Freitag, den 16.04.2021, kommt es in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wird der PKW, hellblauer Chevrolet, einer 29-jährigen Hildesheimerin beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden geben sich um Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

